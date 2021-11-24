Gebze’de oto pazarı kurulacak

Gebze Belediyesi tarafından, Mevlana kapalı pazar yerinde 28 Kasım tarihinden itibaren her hafta pazar günü oto pazarı kurulacak.

Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ve haftanın belirli günlerinde vatandaşları pazar alışverişinde ağırlayan alanda artık, her hafta pazar günleri oto pazarı kurulacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda hazırlıkların ve planlamanın yapıldığı kapalı pazar yerinde kurulacak oto pazarı 28 Kasım Pazar günü hizmet vermeye başlayacak.

Araçlarını satışa çıkarmak isteyen ve araç almak isteyen vatandaşların, yılbaşına kadar ücretsiz yararlanabileceği kapalı oto pazarı 500 adet araç kapasiteli olacak.