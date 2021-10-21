Gebze’de İSU’nun çalışmaları sürüyor

İSU Genel Müdürlüğü, Balçık Mahallesi’nin kesintisiz içmesuyu ihtiyacını depolamak için 5 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposu, yüzey sularını toplayan Balçık deresinin düzenli akışını sağlamak için dere ıslahı, atık sulardan arındırmak için kanalizasyon hattı ve terfi merkezi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını yatırım programı kapsamında sürdürüyor. Yoğun sanayinin bulunduğu Balçık Mahallesi’nin bol ve düzenli su ihtiyacını depolamak için Denizli İçmesuyu Arıtma Tesisi yanında 5000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapılıyor. Betonarme olarak yapılan deponun yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. Üst tabliyelerinin tamamlanmasının ardından deponun mekanik ve elektrik çalışmaları yapılacak. Çalışma kapsamında ayrıca 2,3 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı yapılıyor. Düktil font boruların kullanıldığı imalat çalışmalarında içmesuyu hattın yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kısmı tamamlandı.

Dere ıslah çalışması

Balçık Mahallesi’nde yapılan bir diğer çalışma da Balçık deresinin düzenli akışını sağlamak için yapılan ıslah çalışmaları. Sanayi tesislerinin arasında kalan Balçık deresinde, toplam 1500 metre uzunluğunda ıslah çalışması gerçekleştirilecek. Taş trapez olarak ıslahı yapılan derede şimdiye kadar 1080 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Derenin üzerinde yol geçişleri için yapılacak 7 adet menfezin 3’ünün imalatı da tamamlandı. Derenin kalan kısmı ile menfezlerin imalatları sürüyor.

Dere atıksulardan arındırılıyor

Balçık deresinin ıslah çalışmaları yanı sıra atık sulardan arındırmak için kanalizasyon kolektör hattı da yapılıyor. Atık suları toplamak için 300 ve 500 mm çaplarında betonarme borular kullanılarak toplam 4320 metre kanalizasyon hattının yaklaşık 1700 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Ayrıca, Balçık bölgesinin atık sularını Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine aktarmak için yeni atıksu terfi merkezi inşa edildi. Terfi merkezinde elektrik ve mekanik çalışmaları sürüyor.