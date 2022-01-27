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Gebze’de ekipler gece mesaisinde
Gebze Belediyesi karla mücadele ekipleri gece saatlerinde de çalışmalarına devam etti.
KOCAELİ 27.01.2022, 09:44
Gebze Belediyesi karla mücadele ekipleri gece saatlerinde de çalışmalarına devam etti.
Gebze’nin tüm mahallelerinde cadde ve ana arterlerinde trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hızla devam eden Gebze Belediyesi’ne bağlı ekipler, gece saatlerinde de tam kadro kaldırım ve meydanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sosyal medya hesabından personellerin çalışmasını, "Kış mevsimi çile değildir. Berekettir, rahmettir. Bereketli kar yağışının ardından Gebze’mizin her noktasında ekiplerimiz soğuk havaya rağmen aralıksız çalışıyor. Gebze’miz için gece-gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızın emeğine yüreğine sağlık diyorum" notuyla paylaştı.