Gaz sızıntısı şüphesi paniğe yol açtı

Kocaeli’de gaz sızıntısı meydana geldiği şüphesi korkuttu. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından sızıntı olmadığı ortaya çıktı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan ekipler, rögar içerisindeki elektrik kablolarını tamir ederken koku alınca metan gazı sızıntısı olabileceğinden şüphelendi. Endişe eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine olay yerine sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede gaz sızıntısı olmadığı anlaşıldı.