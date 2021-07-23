Fidancılık kursiyerleri artık daha bilinçli

KO-MEK, Fidan Yetiştiriciliği kursu açarak meyve ağaçlarında aşılama ve budama konusunda kursiyerlere eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında, kursiyerler güvenli ve keyifli bir şekilde eğitimlerine devam ediyor. Yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra alana çıkan Fidan Yetiştiriciliği kursiyerleri meyve ağaçlarında aşılama ve budama alanında güneşli bir havada bol bol pratik yaparak öğrenmenin tadını çıkardı.

Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte Yuvacık Kurs Merkezi, meyve ağaçlarında budama ve aşılama kursiyerleri bahçelerde pratik yapmaya başladı. Pandemi döneminde online olarak başlayan derslerde yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte kursiyerler pratik yaparak el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Eğitimlere katılan kursiyer Birol Öztürk konuşmasında hobi bahçesinin olduğunu ifade ederek, “Ağaçlarımı daha iyi yetiştirmek için eğitim almak istedim. KO-MEK bu konuda bize çok eğitici bilgiler verdi. Bugün burada teorik eğitimlerin ardından pratik yaptık. Ben öncelikle KO-MEK’e sonra da tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bir diğer kursiyer Kemal Bayramoğlu ise; “KO-MEK ile birlikte budama ve aşılama kursuna başladık. Pandemi dolayısıyla online başladığımız kursta artık pratik yaparak kendimizi geliştirip yeni şeyler öğrenme fırsatı buluyoruz. KO-MEK sayesinde artık ağaç hastalıklarının ve meyvelerin gelişimini daha iyi takip edebiliyoruz” diye ifade etti.

Eğitimlere devam eden KO-MEK Usta Öğreticisi Fatma Aktürk meyve ağaçlarında budamanın ve aşılamanın önemli olduğunu ifade ederek, ağaçların daha verimli ve sağlıklı olması için öncelikle doğru zamanda budamanın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Aşılama ve budama öncesinde iş güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aktürk, kursiyerlere özellikle göz aşısı yaparken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kursiyerler, online ve pratik olarak toplamda 136 saat budama ve aşılama eğitimi aldı. Teorik bilgilerin dışında uygulamalı derslerin de verildiği kursta fidan bahçesinin seçilmesi, toprağın hazırlanması, fidan aşılaması, fidan bahçesinin bakımı, ilaçlanması, gübrelenmesi ve budanması gibi konularda eğitim verildi.