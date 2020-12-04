Eski köy okulu sosyal tesise dönüşüyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesinde metruk halde bulunan eski okul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek köy halkının hizmetine sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski köy okullarının dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ediyor. Yüzlerce köy çocuğunun eğitim gördüğü ancak zamanla kullanılamaz hale gelen köy okulları Büyükşehir tarafından farklı amaçlarla kullanılmak üzere restore ediliyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde bulunan eski okulun dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yenilenen Doğantepe köy okulu tamamlandıktan sonra vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Mahalle halkı tarafından çok amaçlı olarak kullanılması amaçlanan yapıda inşaat onarımı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Çatısı yeniden yapılan yapıda dış cephede sıva ve yüzey tamiratları yapılıp sonrasında boya işlemi uygulandı. İç cephede odalarda tavan, döşemeler, sıva ve boya işleri yeniden yapıldı. Lavabo ve banyoda fayans ve yer karoları sökülüp yenileri takılırken mutfakta yenileme çalışmaları yapıldı. Bina çevresinde yola cephe olan sınıra desenli betonarme duvar yapılırken diğer sınırlara ise galvaniz direkli tel çit imalatı gerçekleştirilecek. Elektrik ve tesisat anlamında kullanım koşulları göz önünde bulundurularak gerekli imalatlar tamamlandı. Ayrıca bina etrafına tretuar imalatı da yapıldı.