Ellibeş’ten Alemdar Caddesine baklavalı ziyaret

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı çalışmalarının devam ettiği İzmit Alemdar Caddesi’ni ziyaret etti. Ellibeş, çalışanlara baklava ikramında bulunarak, bölge esnafından da görüşlerini aldı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e ziyareti sırasında kalabalık bir partili grubu da eşlik etti. İl Başkan Yardımcıları Av.Alper Doğan, İbrahim Gürsel, İbrahim Elgin, Ahmet Sönmez ve Haluk Ercan’ın yanı sıra İzmit İlçe Yöneticisi Ceyhun Yalçın, İzmit Belediye Meclis Üyeleri Çağlayan Duman, Engin Uçar ve bölgenin sevilen esnaflarından Hamza Bostan, Yaşar Gümüş ile İsmail Solmaz da eşlik etti. Ellibeş, Alemdar Caddesi ziyaretine esnaf turuyla başladı. Bölge esnaflarından çalışma hakkında bilgi adı. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanı ve Kocaelispor eski yöneticisi Rafet Kırgız, ziyaret sırasında heyete çay ikramında bulundu.

11 günde yarısı geçildi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11 gündür bölgede altyapı çalışmasını sürdürdüğünü belirterek, “Geçen hafta salı günü burada ilk kepçe vuruldu. Ben de eski bir belediye başkanı olarak burada yapılan işin zorluğunu çok iyi biliyorum. İzmit gibi gündüz gezen nüfusunun çok yoğun olduğu bir ilçemizde, hayat devam ederken çift vardiya çalışma yapılıyor. Açık kalp ameliyatı gibi bir durum söz konusu. Açıkçası çevrede alınan önlemler ve çalışmanın hızı takdire şayan. Bölge esnafımız da bu konuda teşekkürlerini iletiyor. Toplam bin 150 metrelik altyapı çalışması var. Yolun tamamı 280 metreden oluşuyor. Yağmur, kanalizasyon ve temiz su hatları çekiliyor. Şuan 180 metrelik bölümde bunlar bitmiş durumda” dedi.

Geriye daha az bir bölüm kaldığını belirten Ellibeş, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere bu çalışmada görevli bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların özverisi sayesinde 60 günlük normal çalışma programı, 45 güne çekildi. Bu süre içinde tamamlamak çok büyük bir iş olur. Açıkçası buradaki görüntüyü görünce bunun başarılacağına inanıyorum. Sadece altyapı değil, bittikten sonra üst yapı da yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz özellikle bu Pande döneminde Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde yaptığı bu çalışmalarla İzmit’in geleceği hususunda önemli aşamaları tamamladı. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Ellibeş, daha sonra İSU çalışanlarına bir tepsi baklava ikram etti. Süreç boyunca bölge esnafının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.