banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!

Elektrikli scooter alev alev yandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir evin merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooter aküsünün patlaması neticesinde yandı.

KOCAELİ 09.08.2022, 10:58
Elektrikli scooter alev alev yandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir evin merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooter aküsünün patlaması neticesinde yandı.

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Funda Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooterin aküsü patladı. Bir süre sonra merdiven boşluğu dumanla kaplandı. Yanmaya başlayan scooteri gören apartman sakinleri, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aküsünden yanmaya başlayan scooteri söndürerek apartmanın dışına çıkarttı.

Elektrikli scooter kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu