Ebeveynlere "Çocuklarınızı sevin" uyarısı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Eğitimci Yazar Dilek Cesur, "Ahir zaman dediğimiz bu dünyada çocuklarımızı ancak onları severek koruyabiliriz. Sevgili anneler ve babalar, yapmanız gereken tek şey bu, sevmek" dedi.

Körfez Belediyesi, Eğitimci Yazar Dilek Cesur’u "Mutlu Aileler, Mutlu Çocuklar" konulu söyleşisiyle vatandaşlarla buluşturdu. Katılımcılara, çocuklara sevgiyle yaklaşılması gerektiğini söyleyen Cesur, "Her çocuk birbirine sevgi ile bakan anne babaya sahip olmak ister. Mutlu bir çocukluk geçirmek için bu çok önemli. Ahir zaman dediğimiz bu dünyada çocuklarımızı ancak onları severek koruyabiliriz. Sevgili anneler ve babalar, yapmanız gereken tek şey bu, sevmek. 3 aylık bebeğinize gösterdiğiniz sevgi, merhamet ve şefkati 6 yaşındaki çocuğunuza da göstermelisiniz. Sizin sevginiz onları her kötülükten koruyacak" dedi.

"İyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsak önce kendimiz iyi birer insan olmalıyız"

Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Dilek Cesur, "Biz insanların söylediklerine çok fazla anlam yüklüyoruz. Ailemize yansıtıyoruz, geçimsizlik ve huzursuzluklar oluşuyor. Sevgiyi başkalarına hak görüp kendimizi önemsemiyoruz. Sabrımızı orada tüketiyoruz. Önce kendimizi önemsemeyi kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz, kıymeti önce kendimize, sonra ailemize vermeliyiz. Mutlu aileler mutlu çocuklar yetiştirir. Sadece bakış açısını değiştirmeliyiz. İyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsak önce kendimiz iyi birer insan olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Program, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt’un Dilek Cesur’a çiçek ve plaket takdim etmesiyle son buldu.