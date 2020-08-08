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DGS öğrencilerine ek sefer

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ULAŞIMPARK A.Ş, DGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERİN ULAŞIMDA SORUN YAŞAMAMASI İÇİN UMUTTEPE KAMPÜSÜ’NE EK SEFERLER DÜZENLEDİ.

KOCAELİ 08.08.2020, 11:18
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DGS öğrencilerine ek sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UlaşımPark A.Ş, DGS’ye girecek öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için Umuttepe Kampüsü’ne ek seferler düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 9 Ağustos günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için seferler düzenleyecek. Normal şartlarda yalnızca hafta içi ulaşımda olan hafta sonları Umuttepe’ye çıkmayan otobüsler, sınava özel olarak Umuttepe’ye çıkacak ve öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak.

170 numaralı hat saat 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 saatlerinde Kirazlıyalı’dan hareket ederek Altyol, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye çıkacak. 175 numaralı hat ise 07.30, 08.45, 09.45, 10.45 ve 11.45 saatlerinde Kirazlıyalı’dan hareket ederek, Çamlıtepe, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye erişim sağlayacak. 190 numaralı hat ise, 07.00, 08.30, 10.30 ve 12.30 saatlerinde Yukarı Hereke’den hareket ederek Aşağı Hereke, Körfez, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye ulaşacak.

300 Numaralı hat ise, 07.00, 08.15, 10.15 ve 12.15 saatlerinde Dilovası’ndan hareket ederek Körfez, Derince, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye ulaşacak.435 numaralı hat KBB Gebze garajından 06.50 ve 08.50 ve 10.50 saatlerinde hareket ederek Dilovası, Körfez, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye erişim sağlayacak. 530 numaralı hat Gebze Teknik Üniversitesinden saat 06.00 ve 10.15 saatlerinde hareket ederek Marmaray İstasyon, İzmit, Otogar ve son olarak ta Umuttepe’ye ulaşacak.

255 numaralı hat 07.45, 09.45 ve 11.45 saatlerinde Derbent’den hareket ederek Arslanbey, Atakent, Rahmiye, İzmit, Otogar ve Umuttepe güzergâhında seyir edecek. 265 numaralı hat 07.30, 09.30 ve 11.30 saatlerinde Maşukiye’den hareket ederek Derbent, Acısu, İzmit, Otogar ve Umuttepe güzergahında gidecek. 630 numaralı hat ise 07.30, 10.00 ve 11.00’da KOÜ Diş Hastanesinden hareket ederek Yuvacık Merkez, Aydınkent, İzmit ve Umuttepe’ye ulaşacak.635 numaralı hat Bahçecik’ten 08.30, 10.30 ve 11.30 saatlerinde hareket ederek Yeşilkent, İzmit ve Umuttepe’ye varış gerçekleştirecek. 640 numaralı hatla öğrenciler Döngel’den saat 07.15, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerinde hareket edecek otobüse Altınkent, Sanayi, İzmit ve Umuttepe güzergahlarından otobüslere biniş yapabilecek. 645 Numaralı hat ise Altınkent’den 07.30 ve 10.00 saatlerinde Döngel, İzmit ve Umuttepe güzergahında gidecek. 650 Havuzlubahçe’den 07.00, 07.40, 09.40 ve 10.40 saatlerinde hareket ederek Yeniköy, İzmit, Umuttepe güzergahını kullanacak.

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