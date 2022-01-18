Derince’de sağlık semineri

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek sağlık seminerinde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu katılımcılara önemli bilgiler verecek.

Kültürel etkinlikler kapsamında konferanslar ve seminerlerin düzenlendiği Derince’de etkinlikler devam ediyor. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programlar kapsamında bu kez alanında uzman isimlerden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu ilçe halkı ile buluşacak. Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek seminerde Prof. Dr. Karamehmetoğlu, ’Bel ağrısı ile yaşamak zorunda değilsiniz’ konusunda katılımcılara önemli bilgiler verecek. Tüm ilçe halkının davetli olduğu sağlık semineri, 21 Ocak Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek.