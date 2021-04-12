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Derince’de peyzaj çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlar ve parklarda peyzaj düzenlemelerine devam ediyor.

KOCAELİ 12.04.2021, 12:21
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Derince’de peyzaj çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlar ve parklarda peyzaj düzenlemelerine devam ediyor.

İlçe genelindeki parklar ve yeşil alanlarda düzenli olarak bakım işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri belirlenen planlama doğrultusunda her gün farklı noktalarda görev yapıyor. Belediye ekipleri son olarak ilçe geneli yeşil alanlarda ot biçimi ve ağaçlandırma çalışmaları, ağaç budama ve bakımları ile yeşil alanlarda toprak düzenlemeleri yaparken, Çınarlı Mahalle Konağı’nda da peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdi.
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