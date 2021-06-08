Darıca sahilinde deniz salyası seferberliği başladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir araya gelen ilçe protokolü ve vatandaşlar, Marmara Denizi’ndeki deniz salyasıyla mücadele için başlatılan en büyük deniz temizliği kapsamında denizde temizlik gerçekleştirdi.

Kocaeli’de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderilerek temizlik seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi de ilçe sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da katıldığı etkinlikte Dudayev Sahilinde öğrencilerle birlikte temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, su yüzeyindeki deniz salyalarını topladı. Dalgıç ise denize dalarak deniz dibinden çeşitli atıkları topladı.

Denizde gerçekleşen temizlik çalışmasının ardından konuşan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Dalgıcımızın denizden çıkardığı malzemeleri ve ölü balığı görünce tehlikenin boyutunu bir kez daha gördük. Devletimiz acil eylem planı hazırladı. Bizler de bu vesileyle buradayız. Denize hiçbir şekilde atık atılmaması gerekiyor. Herkese çağrıda bulunuyor ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Hepimize önemli görevler düşüyor” dedi.

Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve bakanlığımızın girişimleriyle alınan tedbirleri en iyi şekilde uygulamak. Marmara denizi bizim kıymetlimiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ileri biyolojik arıtma tesisleri kuruyor. Sadece Kocaeli değil İstanbul’dan Edirne’ye her belediyenin aynı şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerini faaliyete geçirmesi gerekiyor. Gelecekte çocuklarımıza daha temiz bir deniz bırakmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Ben buradan herkese sesleniyorum. Denizimizi kendi evimiz gibi görmediğimiz sürece bu işin üstesinden gelemeyiz” diye konuştu.