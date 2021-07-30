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Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak

Darıca Belediyesi, 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek ve Darıca Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan turnuvanın açılış seremonisi ise 31 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek.

KOCAELİ 30.07.2021, 13:07
Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak
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Darıca Belediyesi, 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek ve Darıca Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan turnuvanın açılış seremonisi ise 31 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek.

Darıca, Uzakdoğu sporları alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Spor şehri Darıca hedefiyle spora ve sporcuya yatırımlarını arttırarak devam eden Darıca Belediyesi, Muay Thai Federasyonu ile ortaklaşa 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvası düzenliyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde düzenlenecek olan ve 2 gün boyunca devam edecek olan turnuva Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca’ya kazandırılan Darıca Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan müsabakalar sonrasında dereceye girecek sporculara madalyaları takdim edilecek. 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi ise 31 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’nın her alanda spor şehri olması için çalıştıklarını ifade ederek sporseverleri turnuvaya davet etti.
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