Darıca Belediyesi geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde düzenlenen kurslarla gençler müzikten tiyatroya birçok alanda yeteneklerini keşfediyor.

Darıca Belediyesi, kültür sanat alanında hayata geçirdiği İskoliye Sanat Akademisi’nde geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. İskoliye Sanat Akademisi’nde yeni dönem dersleri başlarken tiyatro, drama, bağlama, keman, ney, gitar, piyano ve Türk sanat müziği gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Yeni dönem kayıtlarının sürdüğü İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler de tarihi İskoliye Mektebi’nde düzenleniyor.

"Elimizi taşın altına koyuyoruz"

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak belediyeciliğin asli görevlerini yerine getirirken sosyal ve kültürel belediyeciliğin de tüm gereklerini uygulamak için canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma adına elimizi taşın altına koyuyoruz. İstiyoruz ki bizim gençlerimizin her biri en az bir spor branşının yanında en az bir müzik aleti de çalabilsin. Onlar yeteneklerini keşfedebilsin diye birçok branşta kurslar düzenliyoruz. Bu konudaki geri dönüşler de bizi oldukça mutlu ediyor. Amacımız geleceğin sanatçılarını, müzisyenlerini Darıca’dan yetiştirmek. Bu doğrultuda da elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.