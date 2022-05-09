Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde hummalı çalışma sürüyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların cazibe merkezi olmaya başlayan Damlar Vadisi Millet Bahçesi güzelleşmeye devam ediyor. Başiskele Belediyesi’nin çalışmaları çerçevesinde, vadi boyunca akan dere çevresine tamamen ahşap malzemeler kullanılarak korkuluk yapılıyor. Başiskele’nin ikinci büyük millet bahçesi Damlar Vadisi’nde çocuklar için doğal malzemelerden çocuk oyun parkı, yetişkinlerin spor yapabilecekleri yürüyüş parkuru, voleybol sahası, tenis kortu yapılırken, bölge sakinlerinin ailece piknik yapabilecekleri alanlarda oluşturuldu.

Belediye ekiplerince yürüyüş parkurları üzerine lavanta, kekik, ada çayı, melisa otu ve biberiyeden oluşan aromatik bitkiler dikildi. Vadinin yeşiline yeşil katmak için yeni fidanlar dikildi. Yabani hayatı korumak için ağaçlara kuş yuvaları konuldu.

Damlar Vadisi Millet Bahçesi toplamda 170 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre yürüyüş parkuru, 162 metrekare kum zemin üzeri voleybol sahası ve tenis kortuyla açık hava spor tesisi olan millet bahçesinde, 434 metrekare kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, doğaya uygun ahşap kent mobilyaları, piknik masaları, barbeküler, banklar, kütük masa-oturak takımları, çeşmeler, ahşap kuş yuvaları ve tuvaletler yapıldı.