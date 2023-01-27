Çocuklar karne tatilini dolu dolu geçiriyor

Çayırova Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliklerle yarıyıl tatiline giren öğrencilere eğlence dolu anlar yaşatıyor.

Çayırova Belediyesi, karne tatili arasında düzenlediği etkinliklerle çocuklara güzel anlar yaşatıyor. Kültür merkezlerinde düzenlenen programda palyaço, maskot, tahta bacak ve balon şov ile çocuklar 2 gün boyunca eğlenceye doydu. Karne tatili programı ile başlayan eğlenceler çocuk tiyatrosu, çocuk oyunu ve çocuk sineması ile sürüyor. Tatil döneminde öğrenciler toplamda 5 farklı çocuk tiyatrosu, 2 çocuk sineması ve bir çocuk oyunu ile buluşacak.