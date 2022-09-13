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Çocuklar doğada eğlendi
Başiskele’de "Vadide Bir Gün Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.
KOCAELİ 13.09.2022, 09:54
Başiskele’de "Vadide Bir Gün Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.
Başiskele Belediyesi, 6-10 yaş arasındaki çocuklara Mustafa Çakır Millet Bahçesi’nde "Vadide Bir Gün Atölyesi" etkinliği düzenledi. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, teknolojiden uzak, ilçenin ilk millet bahçesinin eşsiz doğal güzelliklerinde keşfetme duygusu, odaklanma ve stres yönetme konularında bilgi sahibi oldu. Sessiz, sakin ve huzurlu bir ortamda, yemyeşil doğa içerisinde çocuklar keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.
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