banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Çocuk Sinema Okulu’nda dersler başladı

İzmit Belediyesi’nin çocukların yeteneklerini ve üretkenliklerini ortaya çıkartmak amacı ile hayata geçirdiği Çocuk Sinema Okulu’nda dersler başladı.

KOCAELİ 31.07.2021, 17:49
Çocuk Sinema Okulu’nda dersler başladı
banner502

İzmit Belediyesi’nin çocukların yeteneklerini ve üretkenliklerini ortaya çıkartmak amacı ile hayata geçirdiği Çocuk Sinema Okulu’nda dersler başladı.

İzmit Belediyesi, geleceğin yönetmenlerini, senaristlerini ve oyuncularını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği Çocuk Sinema Okulu’nda bugün dersler başladı. Büyük bir merak ve heyecanla ilk derslerine giren öğrenciler, 4 ay boyunca ücretsiz olarak kamera önü oyunculuğu, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, montaj, kostüm tasarımı, film müzikleri, kamera, ses ve ışık eğitimler alacak. Elemeleri geçerek eğitim almaya hak kazanan toplam 55 çocuk, hayallerine giden yolda ilk büyük adımlarını attı. İlk gün heyecanını yaşayan çocuklar önce birbirleriyle ve öğretmenleriyle tanıştı, sonra farklı aktivitelerle derslere devam etti. Çocuklar Sinema Okulu’nda her cumartesi günü aynı saatler arasında derslerine devam edecek.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501