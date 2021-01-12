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Cephanelik Mesire Alanında temizlik çalışması
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cephanelik Mesire Alanında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
KOCAELİ 12.01.2021, 10:28
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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cephanelik Mesire Alanında temizlik çalışması gerçekleştirdi.Ekipler, etrafa çok fazla çöp atılması üzerine bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çevreye rastgele atılan alkol şişeleri, poşetler, pet şişeler, kağıt mendiller ile yiyecek ve içecek ambalajlarını topladı. Temizlik çalışmasının ardından bölgeye çöp kovaları yerleştiren ekipler, vatandaşları da doğaya çöp atmamaları gerektiği konusunda uyardı.
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