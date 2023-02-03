Çayırova’da şubat ayı dolu dolu geçecek

Çayırova Belediyesi’nin şubat ayı etkinlik takvimi açıklandı. Etkinlik takviminde 10 çocuk tiyatrosu, 2 yetişkin tiyatrosu, 2 seminer, çocuk sineması, 3 söyleşi ve Miraç Kandili programı yer alıyor.

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezleri şubat ayında 19 farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan şubat ayı etkinlik takviminde 10 çocuk tiyatrosu, 2 yetişkin tiyatrosu, 2 seminer, çocuk sineması, 3 söyleşi ve Miraç Kandili programı yer alıyor.

8 Şubat Çarşamba günü Op. Dr. Salih Selman "İnanç ve Aile" isimli söyleşi gerçekleştirecek. 16 Şubat Perşembe günü Op. Dr. Burcu Çetin Kaya "Kadınca Sağlık"’, 22 Şubat Çarşamba günü Dr. Tonguç Bozdoğan "Ağız ve Diş Sağlığı" seminerleri verecek. 17 Şubat’ta Miraç Kandili için kandil programı düzenlenirken, 19 ve 25 Şubat’ta yetişkinler için tiyatro gösterileri yapılacak. Şubat ayı etkinliklerinin finali 28 Şubat’ta Mete Yarar ve Nedim Şener söyleşileri ile yapılacak.