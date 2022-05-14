Çayırova’da engelsiz sanat sergisi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, özel çocukların yaptığı birbirinden güzel resimlerden oluşan engelsiz sanat sergisini gezdi.

Çayırova’da yaşayan özel çocukların yaptıkları resimlerden oluşan “Engelsiz Sanat” sergisi açıldı. Engelliler haftası dolasıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Çayırova Belediyesi binasının giriş katında sergilenen resim sergisinin açılışını Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Kent Konseyi Başkanı Yunus Ergüz yaptı.

Çayırova Belediyesi “Lezzet Engel Tanımaz’’ ve “Yetenekli Eller’’ yarışması gibi farkındalık oluşturan etkinliklere bir yenisini ekledi. Engelliler Haftası dolasıyla ilçede yaşayan özel çocukların evlerinde yaptıkları birbirinden güzel resimler belediyede sergilendi. Engelsiz Sanat temalı resim sergisinin açılışını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Kent Konseyi Başkanı Yunus Ergüz resimleri tek tek inceleyerek çocuklarla özel ilgilendi. Başkan Çiftçi, özel çocuklara hediye verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel çocukların yaptıkları resim sergisi bir hafta açık kalacak.