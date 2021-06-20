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Büyükşehir’e "Belediyecilik" ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SUMMITS Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemler Zirvesinde “Belediyecilik” ödülüne layık görüldü.

KOCAELİ 20.06.2021, 10:31
Büyükşehir’e "Belediyecilik" ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SUMMITS Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemler Zirvesinde “Belediyecilik” ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu taşımada kullanılan “Elektronik Ücret Toplama Sistemi Verileri İle Toplu Taşıma Yolculuk Analizi” projesine, SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında “Belediyecilik” ödülü verildi. İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ödül törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi katıldı.

Türkiye’de ilk defa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ücretsiz program aracılığıyla vatandaşların günlük, haftalık ve aylık yolculukları bütünsel olarak dikkate alınarak hat, ilçe, mahalle ve durak bazlı toplu taşıma hareketleri inceleniyor. Bu inceleme sonrasında mevcut durum analizi yapılarak gelecekteki yolculuk taleplerinin nasıl olacağı ve nasıl önlemlerin alınabileceği konusunda alınacak kararlara destek amaçlı raporlar oluşturuluyor.
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