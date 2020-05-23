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Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi

BAYRAM ÖNCESİ ZABITA EKİPLERİ, KOCAELİ GENELİNDEKİ MARKET VE PASTANELERDE, ÇİKOLATA VE ŞEKER DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi

BAYRAM ÖNCESİ ZABITA EKİPLERİ, KOCAELİ GENELİNDEKİ MARKET VE PASTANELERDE, ÇİKOLATA VE ŞEKER DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:06
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Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi

Bayram öncesi zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki market ve pastanelerde, çikolata ve şeker denetimi gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm ülke olarak vatandaşlar birbirlerine bayramlaşmaya gidemeyecek olsa da evlerine bayram şekeri ve çikolata almayı ihmal etmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da ilçe zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bayram öncesi market ve pastanelerde, şeker ve çikolata ürünlerine yönelik denetimler yapıyor. Kocaeli genelindeki market ve pastanelerde yapılan denetimlerde şeker ve çikolata gibi ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.

Ekipler ürün hijyen durumunu ve fiyat etiketlerini de kontrol ederek vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. Denetimler arife günü akşamına kadar devam etti.

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