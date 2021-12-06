Büyükşehir Mezbahasında kurban kesimi eğitimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yılın Kurban Bayramı’nda olası kazaları önlemek amacıyla vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda eğitim vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşların Kurban Bayramı öncesine kadar hazır olmaları için şimdiden eğitim vermeye başladı. Kurslar, pandemi kurallarına dikkat edilerek, hijyenik ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit Mezbahasında düzenleniyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kurs 20 saat olarak düzenlendi. Verilen eğitimde kurban bayramlarında yaşanan olası kazaların önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar, bunun yanı sıra, İslami kurallara uygun olarak kendi kurbanını kesme olanağına sahip olacak.