Büyükşehir 800 ekiple 538 noktada çalışma yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamasında 17 günde 800 ekiple 538 noktada saha çalışması yapacak.

17 gün boyunca normal günlerde trafik ve insan yoğunluğundan dolayı yapılamayan çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 17 gün boyunca 22 ekiple asfalt serimi ve yama çalışması yapacak. 18 noktada büyükşehir belediyesinin idari ekipleri çalışacak. 91 ayrı noktada ise müteahhit firma asfalt serimi ve yama çalışması yapacak.

Ulaşım projeleri

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 8 ekiple Körfez, Derince, İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen 47 noktada hız kesici kasis işlerine devam edecek. Gebze ve Dilovası ilçelerinde otobüs durağı zemin yatay işaretleme çalışması, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde imalatı yapılmış olan hız kesici kasislerin çift kompenant boya ile yatay işaretleme çalışması, Körfez, Derince, İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde yaya geçidi, engelli aracı park yeri ve yavaşlama uyarı çizgileri yapılacak. Kocaeli kent genelinde ana arterler öncelikli olarak hasarlı Levha, Delinatör ve Kauçuk kasis tamiratları da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılacak.

İSU çalışmaları

Bu çalışmaların dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, yoğunluk nedeniyle yapamadığı alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verecek. Bu kapsamda İSU Dilovası, Gölcük, Karamürsel, Derince, Darıca, İzmit, Kandıra, Körfez, Kartepe, Başiskele, Çayırova ve Gebze ilçelerinde 142 noktada su kanal bağlama, kanal tadilatı, filtre temizliği, ızgara temizliği, içme suyu imalatı, yağmur suyu baca ve ızgara yapımı ve kanal yenileme çalışmaları yapacak ayrıca. Karamürsel, Dilovası, Derince, Körfez, Kandıra ve İzmit ilçelerinde 20 noktada Kanal Kollektör ekiplerince atık su terfi merkezi temizliği yapılacak.

İSU yatırımları devam edecek

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri 17 Günlük kapanma süresince yatırım projelerine ara vermeyecek. Bu süre zarfında 12 ilçede 56 noktada içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı, Altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yolların üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) inşaatı, içme suyu depo inşaatı, dere ıslahı, fosseptik inşaatı, içme suyu terfi merkezi ve hat deplase çalışmaları yapacak.

Park ve bahçelerden 164 noktada çalışma

Park ve Bahçeler ekipleri ise 12 ilçede belirlenen 164 noktada 597 ekiple çalışma yapacak. Ekipler kent genelinde budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları ile çocuk oyun grupları, spor alanları, mesire alanında yer alan parkların bakımı ve değişimini yapacak.