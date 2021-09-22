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Bu tesisin ismini vatandaşlar belirledi

Başiskele Belediyesi tarafından Karadenizliler Mahallesinde yapılan spor tesisinin ismini vatandaşlar belirledi.

KOCAELİ 22.09.2021, 10:25
Bu tesisin ismini vatandaşlar belirledi

Başiskele Belediyesi tarafından Karadenizliler Mahallesinde yapılan spor tesisinin ismini vatandaşlar belirledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Karadenizliler Mahallesi Ermiş Sokakta geçen ay tamamlanarak çocuklar ve gençler için hizmete sunulan spor tesisinin ismini vatandaşlar belirledi. Karadenizliler Mahallesinin kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler neticesinde, Başiskele Belediyesi’nin www.basiskele.bel.tr web sitesinde bir anket açılarak 4 isim vatandaşa seçenek olarak sunuldu. Ayrıca vatandaşa ankette diğer seçeneği de konularak vatandaşların alternatif isimleri yazması sağlandı. Bir hafta boyunca devam eden ankette 600 vatandaş oy kullandı. Oyların yüzde 90’ını alan "Karadenizliler Gençlik Spor Tesisi" yeni isim olarak seçildi.

Spor tesisi, yaklaşık 2000 metrekarelik alana inşa edildi. Yeşil alanlar ile dinlenme alanlarının da yer aldığı spor alanında futbol sahası 450 metrekareden, basketbol sahası ise 200 metrekareden oluşuyor.

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