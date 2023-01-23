Bu merkez eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak

Çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatına devam edemeyen, sosyal hayatında problemler yaşayan gençlerin eğitimi ve gelişimi için inşa edilen Gebze Beyaz Kalpler Merkezi yakın zamanda hizmet girecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de projelendirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin inşasını tamamladı. Gebze bölgesinde yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacak olan merkez, iç kısımdaki mobilya yerleştirme ve araç gereç montaj çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Gebze Beyaz Kalpler Merkezi, çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatına devam edemeyen, sosyal hayatında problemler yaşayan gençlerin eğitimi ve gelişimi için hizmet verecek.

İçerisinde birçok farklı etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebileceği merkez, modern yapısı ile gençlere hizmet verecek. 2 bin 905 metrekare alanda hizmet verecek Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, çocuk ve gençlere başarı grafiklerinin yükselmesi için yaklaşık bir yıl eğitim verecek. Eğitimlerin içeriğinde çocuk ve gençlerde özgüven artışları, toplumla iletişim kurabilme, kendini ifade etme ve aile ilişkileri gibi pek çok husus yer alıyor. Ayrıca psikolojik ve sosyal desteklerin yanı sıra gençlere bedensel gelişimleri için sportif alanlarda da destek verilecek.

Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde projelendirildi. Bu çerçevede bodrum katta sığınak ve teknik hacimler, zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 atölye, danışma ve 3 idari ofis bulunuyor. Birinci katta 3 teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit, şadırvan, 6 atölye, 2 idari ofis ve teras yer alıyor. Gebze’nin yanı sıra Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki gençler de merkezden yararlanabilecek.