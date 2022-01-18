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Bu kursu çocuklar çok sevdi

KO-MEK’in açtığı resim kursuna katılan çocuklar, ilerleyen zamanlarda eserleriyle sergi açmayı planlıyor.

KOCAELİ 18.01.2022, 13:58
Bu kursu çocuklar çok sevdi

KO-MEK’in açtığı resim kursuna katılan çocuklar, ilerleyen zamanlarda eserleriyle sergi açmayı planlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine destek olmak amacıyla resim kursu açtı. Eğitim, kültür ve sanatın merkezi haline gelen KO-MEK’te alanında usta eğiticiler tarafından verilen kurslara katılan 7-12 yaş arası çocukların beceri ve teknik eğitimlerinin yanı sıra hayal dünyalarının gelişmesine de katkıda bulunuluyor. Resim kursuna ilgi duyan çocukların hafta sonlarını daha verimli geçirerek yeteneklerini geliştirdiği kursta, kara kalem ve yağlı boya resimlerinin yanı sıra genel çizimler yapılarak eğitimler tamamlanıyor.

Teknik çizimler yapılıyor

KO-MEK verdiği eğitimlerde çeşitli boyalarla farklı tekniklerle resim çalışmalarının yanı sıra ilk başta geometrik çizimlerle yapılan çalışma sonucunda çocukların üretkenliklerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Pazar günleri verilen eğitimlere katılan çocuklar kara kalem ve yağlı boya teknikleri ile sabır ve emek gerektiren çalışmalar yaparak tekniklerini geliştirme fırsatı da buluyor.

Çocuklar resim yapmayı çok seviyor

KO-MEK resim kursuna gelen 7 yaşındaki Ali Emir, "Resim yapmayı çok seviyorum o yüzden annem ve babam beni KO-MEK’e getirdi. Burada son bahar resmi yapıyorum" dedi. Bir diğer kursiyer Yiğit ise "Resim yapmaya ilgim vardı evde birçok resim yaptım, annem babam da burada bizim için resim kursu açılacağını duyunca hemen yazdırdı. Burada şimdilik kara kalem ve geometrik şekiller çizerek kendimizi geliştiriyoruz. Evde de boş durmuyorum sürekli resim yapıyorum" ifadesini kullandı. Ecrin Oskay da, "Resim yapmayı seviyorum, resim yaparken can sıkıntımı gideriyorum. KO-MEK’i daha önce biliyordum. Böyle bir kursun açılacağını duyduğumda çok sevindim. Şimdilik genelde göz çizmeyi seviyorum umarım buradaki eğitimlerle kendimi daha çok geliştiririm" diye konuştu.

Ablasıyla kursa geliyor

Resim kursuna ablası ile birlikte gelen en küçük kursiyer 5 yaşındaki Melih Kaya ise resim yapmayı çok sevdiğini ifade ederek, kurs sayesinde yeni yeni çizimler yaptığını ve kendisini geliştirdiğini belirtti. Ablası Melis Kaya ise "KO-MEK’i çok seviyorum o yüzden bu kursa gelmeye karar verdim. Resim yapmayı annemden öğrenerek alıştım, en çok vazo ve masa resimleri yapmayı seviyorum. İlerde ressam olmayı düşünüyorum ama en çok isteğim iç mimar olmak" ifadelerini kullandı.

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