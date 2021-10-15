Bu festivalde Ayva rüzgarı esecek

Lezzeti ve kalitesi ile bilinen ve dünyaya ihraç edilen Kocaeli’nin ‘Eşme Ayvasının tanıtımı için 24 Ekim’de festival düzenleniyor. Festivalde şarkıcı Mehmet Erdem’in sahne alacağı duyurulurken Başkan Kocaman tüm vatandaşları festivale davet etti.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Eşme Ayva Festivali 24 Ekim Pazar günü Eşme Sahili’nde yapılacak. Hazırlıkları devam eden Ayva Festivali’nde Kartepeli ayva üreticileri, kuracakları stantlarda ayva satışı da yapabilecek. Festivalde ’En Güzel Ayva Yarışması’ yapılarak dereceye girenlere 5, 3 ve 2 bin TL, mansiyon kategorisinde ise çeşitli ödüller verilecek. Eşme Ayva Festivali’nde gün boyu ayva, cezerye ve reçel ikramları yapılırken, yerel sanatçıların yanı sıra Mehmet Erdem konser verecek.

Kartepe’nin markası Eşme Ayvası için herkesi festivale davet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Fizikli yatırımlarımız kadar, sosyal-kültürel, sanatsal, çalışmalarımızı da önemsiyoruz. Milletçe, hatta dünyaca zor dönemlerden geçtik. Salgınla mücadelemize tedbirle birlikte devam ediyoruz. Eşme Ayvamız lezzetiyle, kalitesiyle kendini ispatlamış bir tarım ürünümüz. Üreticilerimizi, çiftçilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 24 Ekim’de herkesi güzel Eşmemize bekliyorum. Hep birlikte güzel bir gün geçirelim” dedi.