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Beton yol ile döviz yurt dışına gitmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına yerli kaynaklarla imal edilen betonla yenilerken, eski asfalt yollardan elde edilen kırıkları da yama olarak kullanıyor.

KOCAELİ 18.10.2021, 11:09
Beton yol ile döviz yurt dışına gitmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına yerli kaynaklarla imal edilen betonla yenilerken, eski asfalt yollardan elde edilen kırıkları da yama olarak kullanıyor.

Kocaeli genelindeki cadde, bulvar ve köy yollarında üstyapı çalışmaları yapan büyükşehir, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, köy yollarında asfaltın yanı sıra aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar yapıyor. Köy yollarında eski asfalt yollardan elde edilen asfalt kırıkları da ziyan edilmeyerek tekrar yolların onarımında yama olarak kullanılıyor. Yapılan üstyapı çalışmalarında da böylece tasarruf yapılıyor. Büyükşehir, yerli kaynaklarla elde edilen beton yolları tercih ederek ithal malzemeden elde edilen asfalt ile yurt dışına çıkacak dövizinde önüne geçmiş oluyor. Böylece Başkan Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda yerli ve milli kaynaklarla imal edilen beton yollarla yurt dışına ödenecek dövizden tasarruf edilmiş oluyor.

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