"Beşikten Eşiğe Yetim Projesi" oy birliğiyle kabul edildi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan Beşikten Eşiğe Yetim Projesi, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek kalıcı hale getirildi.

Çayırova Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Kültür salonunda meclis ikinci Başkanvekili Erhan Sarıdede’nin başkanlığında yapılan toplantı, bir önceki meclis oturumuna ait karar özetlerinin okunmuş sayılması ve meclis üyelerini gündem dışı konuşmaları ile başladı. Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde önemli bir karar alındı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiğinde yerine getirdiği ilk söz olan Beşikten Eşiğe Yetim Projesini kalıcı hale getiren gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yönetmeliğine eklenen madde ile yetim ve öksüz projesinin sürekli olarak devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.