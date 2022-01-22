Bel ağrısında tedavi yöntemleri anlatıldı

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sağlık seminerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, katılımcılara bel ağrısında kullanılması gereken tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kültürel etkinlikler kapsamında konferanslar ve seminerlerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Derince’de son olarak sağlık semineri düzenlendi. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde alanında uzman isimlerden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, önemli bilgileri izleyicilerle paylaştı. Seminere Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Müftüsü Mecit Amil, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu, Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Elham Malekifard ile vatandaşlar katıldı. Toplumdaki insanların büyük bir kısmının bel ağrısı sıkıntısı yaşadığını belirten Karamehmetoğlu, bel ağrısının nedeninin tespitinin doğru yapılmasının gerektiği ve uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Semineri takip edenlerin merak ettikleri soruları da cevaplayan Karamehmetoğlu, bel ve boyun ağrıları için önerilerde bulundu. Katılımları ve aktardığı bilgiler için Prof. Dr. Karamehmetoğlu’na teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün “Halkımızdan talep geldikçe tıpkı bugün olduğu gibi alanında uzman isimleri yine ilçemizde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.