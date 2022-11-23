BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli’ye mitinge geliyor

Büyük Birlik Partisi, Kocaeli’de 27 Kasım’da yapacağı mitinge BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılacağını duyurdu. Mitingin ertesi gününde ise Umuttepe’de Türkiye’nin en büyük aşevinin açılacağı belirtildi.

BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ve Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Cüneyt Engin tarafından yapılan ortak açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 27 Kasım Pazar günü Kocaeli’ye geleceği duyuruldu. Saat 14.00’da İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak mitinge tüm vatandaşlar davet edildi. Tüm ilçelerden miting günü, talep edildiği takdirde otobüs kaldırılacağı ve vatandaşların alana ulaşımının sağlanacağı ifade edildi.

"Tüm vatandaşlarımızı o gün yanımızda olmaya davet ediyoruz"

Bütün siyasi partilere örnek olacak bir mitingin Kocaeli’de yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Kocaeli’de Genel Başkanımızı en güzel şekilde ağırlayacağız ve Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına yakışır bir mitinge ev sahipliği yapmış olacağız. Düzenleyeceğimiz bu mitingde, Kocaeli’deki tüm vatandaşlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Kocaeli’de herkesin derdi ile dertlenecek bir teşkilat olarak, tüm gücümüzle, vatandaşlarımız için hizmet etmeye odaklandık. Bunun için tüm vatandaşlarımızı o gün bizim yanımızda olmaya davet ediyoruz. Mustafa Destici, ‘Sevdamız Türkiye Hedef 2023’ mitinginde vatandaşlarımıza seslenmek üzere Kocaeli’ye geliyor. 27 Kasım Pazar Günü Saat 14.00’da, İzmit Kent Meydanında Kocaelililerle buluşuyor. Büyük Birlik Partisi Kocaeli teşkilatları bu özel mitinge herkesi davet ediyor. Bu ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için orada olmaya var mısınız? Önce, herkesin derdiyle dertlenmek amacıyla Kent Meydanında ve sonrasında dertlere derman olmanın büyük adımlarından olan aşevi açılışımız için Umuttepe’de buluşmak dileğiyle. Haydi Kocaeli şimdi birlik zamanı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 28 Kasım’da Türkiye’nin en büyük aşevinin Umuttepe’de açılacağı belirtildi.