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Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

KOCAELİ 18.07.2021, 11:22
Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci günü 20 Temmuz Salı günü 00.00 ile son günü 23 Temmuz Cuma günü 24.00’e kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak.

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı ve 800CK Cebeci - Kefken hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.
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