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Başkan Söğüt’ten şampiyona tebrik

Körfez Belediyesi’nde fitness antrenörü olarak görev yapan Uğur Yılmaz, Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye Şampiyonu oldu. Başkan Söğüt de şampiyonu makamında ağırladı, tebrik etti.

KOCAELİ 07.10.2021, 09:53
Başkan Söğüt’ten şampiyona tebrik

Körfez Belediyesi’nde fitness antrenörü olarak görev yapan Uğur Yılmaz, Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye Şampiyonu oldu. Başkan Söğüt de şampiyonu makamında ağırladı, tebrik etti.

Körfez Belediyesi’nde fitness antrenörü olarak görev yapan Uğur Yılmaz, 29 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu’nun Pendik’te düzenlediği Türkiye Şampiyonası - Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde büyük erkekler klasik fizik açık siklet kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Milli Takıma da seçilen Yılmaz, 4-8 Kasım’da İspanya Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilçemizi temsil edecek.

"Bizleri gururlandırdı"

Türkiye Şampiyonu Uğur Yılmaz, Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş ile birlikte Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti. Başarıyı tüm Körfez’e armağan eden Yılmaz’ı tebrik eden Başkan Söğüt, "Kendisinin ayrıca çalışma arkadaşımız olması bizleri fazlaca gururlandırdı. Dünya Şampiyonası’nda da bizleri başarı ile temsil edeceğine inancım tam" dedi.

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