Başkan Söğüt, STK ziyaretlerine devam ediyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK ziyaretleri kapsamında Körfez Bayburtlular Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Savaş Saka ve üyelerle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti. Görev süresinde 2.5 yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Zaman çok hızlı akıyor. Bizde bu zamanı en iyi şekilde, hizmetle dolu geçirmek adına gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Ortak akıl ile adım atıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bu kent için şans olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Kentin hangi noktasına ne ihtiyaç var bunları çok iyi biliyor. Kendisine konuyu anlattığımızda, ‘biliyorum’ diyor ve elini taşın altına koyuyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemize birçok proje kazandırdık. Hereke Sahili, İlimtepe yolu, köylerimizdeki köprüler hepsi için kendisine teşekkür ediyorum. Tabi bizler proje üretirken, ortak akıl ile adım atıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmemizin sebepleri, genel olarak sizlerin talep ve tespitlerinize verdiğimiz önemle alakalı. Sizleri dinlemek, her sözünüzle büyük projelerimize yön vermek bizim açımızdan önemli bir durumdur. Sadece seçim dönemi derneklerimizin kapısını çalmıyoruz. Her zaman ziyaret ediyor, görüş ve önerilerinizi alıyoruz" diye konuştu.

"Körfez şantiyeye dönecek"

Körfez’in birçok eksiğinin yapılan projeler ile giderildiğini kaydeden Söğüt, "Biz de bunlara yenilerini katarak devam eden ve yapılacak projelerle birlikte dolu dolu hizmetleri yaşadığımız bir dönemi geride bırakacağız. 2022 yılı Körfez için yatırım yılı olacak. Geçtiğimiz hafta tahmini bütçemizi onayladık. Bütçemizin en büyük kısmı yatırımlar için ayrıldı. Kısaca yeni yılda Körfez şantiyeye dönecek" ifadelerini kullandı.