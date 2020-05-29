Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Başkan Söğüt; “Körfez’i daha iyi noktaya taşıyacağız”

EKİPLERDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER ALAN KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, “KÖRFEZ’İ ALTYAPIDAN TARIMA, ÇEVREDEN ULAŞIMDA, EĞİTİMDE, KÜLTÜR VE SANATTA, SPORDA DAHA İYİ NOKTAYA ULAŞTIRACAĞIZ” DEDİ.

Başkan Söğüt; “Körfez’i daha iyi noktaya taşıyacağız”

EKİPLERDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER ALAN KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, “KÖRFEZ’İ ALTYAPIDAN TARIMA, ÇEVREDEN ULAŞIMDA, EĞİTİMDE, KÜLTÜR VE SANATTA, SPORDA DAHA İYİ NOKTAYA ULAŞTIRACAĞIZ” DEDİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:25
0 Okunma
Başkan Söğüt; “Körfez’i daha iyi noktaya taşıyacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez’i altyapıdan tarıma, çevreden ulaşımda, eğitimde, kültür ve sanatta, sporda daha iyi noktaya ulaştıracağız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Zabıta ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte olarak Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile toplantı gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, “Vatandaşlarımızın beklentilerine dönük çalışmaları bir bir hayata geçirirken, önümüzdeki süreçte yapılacak projelere de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Körfezli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız projelerin oluşmasında büyük bir gayret var” diyen Başkan Şener Söğüt, “Yoğun bir mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Üretmeye devam edeceğiz. Devam eden mevcut projelerimizi tamamladık. Küçük dokunuşlarla da eksiklerimizi gideriyoruz” dedi.

Başkan Şener Söğüt daha sonra Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ve Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ile de bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Katılımcılı belediyecilik anlayışı ve istişare kültürü ile şehir için en iyisini ve en güzelini yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Söğüt, “Bizim bu şehre sevdamız, milletimize hizmet borcumuz var” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı
Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı
Mehteran takımı İstanbul’un fethi için yürüdü
Mehteran takımı İstanbul’un fethi için yürüdü
Başkan Büyükgöz’ün takibinde
Başkan Büyükgöz’ün takibinde
Dilovası’nda kızlar ödülleri sildi süpürdü
Dilovası’nda kızlar ödülleri sildi süpürdü
Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi
Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi
Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale
Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale
İzmit’te taksiler dezenfekte edildi
İzmit’te taksiler dezenfekte edildi
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim