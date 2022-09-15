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Başkan Sezer, vatandaşların taleplerini dinledi
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Örcün Mahallesi’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
KOCAELİ 15.09.2022, 14:07
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Örcün Mahallesi’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mahalle buluşmalarına Örcün ile devam etti. Örcün’de kahvehane bahçesinde düzenlenen toplantıya muhtar Mustafa Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gölcük Belediyesi başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de yer aldığı toplantıda ilçede ve mahallede hayata geçirilen, yapılacak olan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Sezer, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
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