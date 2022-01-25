Başkan Sezer, karla mücadele çalışmalarını koordine etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, karla mücadelede gece mesaisini sürdüren ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Gölcük Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve yayaların güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de gece saatlerinde çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını şantiyede koordine etti. Başkan Sezer, gece mesaisinin ardından sabah saatlerinde devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Özellikle; D-130 Devlet Karayolu’nun ulaşıma kapanmaması ve olumsuz yaşanmaması için tedbirler alındı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ali Yıldırım Sezer, "Meteoroloji uyarıları kapsamında karla mücadele ekiplerimiz teyakkuza geçti. İlçemizde kar yağışı başlaması ile birlikte tüm ekiplerimiz, yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başladı. 24 saat aralıksız bir şekilde ilçemizdeki öncelikle ana arterlerin açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 48 araç ve 115 personelle başlattığımız yol açma ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.