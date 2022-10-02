Başkan Şayir: "Köseler Mahallesi’ne köy konağı ve spor tesisi yapılacak"

Köseler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Köseler Mahallesi’ne köy konağı, gençler ve annelerin spor yapabilmeleri için de spor tesisi yapılacak" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz hafta başlattığı Anne Meclisi ve Anneler Buluşması’nın bu haftaki durağı Köseler Mahallesi oldu. Kadınlarla bir araya gelen Başkan Şayir, ilk olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ardından da anneleri dinledi. Düzenlenen programa Başkan Yardımcısı Edip Bingöl, Birim müdürleri ve Köseler Mahalle Muhtarı Selami Toklar da eşlik etti.

"Sizlere en güzel hizmetleri sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Dilovası’nı güzelleştirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Şayir, "Hepimiz Anadolu’nun değişik bölgelerinden Dilovası’na yerleştik. Sizler, burada en güzel şekilde hayatlarınızı idame ettirmek için çabalarken, bizde sizlerin verdiği emanetle ilçemize ve sizlere en güzel hizmetleri sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemiz coğrafi konumu ve sanayi yapılanması ile ülkemizin önemli ilçelerinde biridir. 12 limanı ile ithalat ve ihracatta önemli bir konumdadır. 6 Tane Organize Sanayi Bölgesi ve binin üzerinde fabrikası ile istihdam açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Yeni fabrikalar da yapılmaya devam ediyor. Dilovası, tarihi ve kültürel yapısı ile de çok kıymetli bir ilçedir. Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli rollere sahip olmuş ve önemli kahramanların uğrak yeri olmuştur. Tavşancıl Evleri ile kültürel bir yapıya da sahiptir. İnşallah bu evlerimizi yeniden canlandırarak kültür kentimizi yeniden canlandıracağız" dedi.

"En büyük destekçimiz en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizdir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmaların yapıldığını söyleyen Şayir, şu ifadeleri kullandı:

"Eksikliklerimiz olabiliyor. Bu eksiklikleri de sizlerin talepleri doğrultusunda düzeltmeye çalışarak kentimizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye çalışıyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız için eğitim konusunda üzerimize düşenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Yeter ki, çocuklarımız okusun ve başarılı olsunlar. Halkımızın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmeleri içinde hastanemizin statüsünün yükseltilmesi için çalışarak yeni branşların açılmasını ve doktor sayısının artırılmasını sağladık. Mübarek Ramazan aylarında halkımızın yanında olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince tüm hanelerimize dokunarak sofralarına katkı sunmaya çalıştık. Kısacası seçim öncesi halkımıza hep söylediğimiz üçlü olsun güçlü olsun sözüyle hareket ederek ilçemize ve sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalarımızda, en büyük destekçimiz en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizdir. Annelerimiz; fikirleri, hissiyatları ve rehberlikleri ile hep yol gösterenlerimiz olmuştur. Onun içindir ki “Anne Meclisi ve Anneler Buluşması” ile sizlerin ayağına gelerek sorunlarınızı ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz"

Başkan Şayir, Köseler Mahallesi’ne köy konağı, gençler ve annelerin spor yapabilmeleri için de spor tesisinin yapılacağını belirtti.