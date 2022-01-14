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Başkan Özlü: "Çalışan ve üreten kadınlarımızın yanında olacağız"

Kadın kursiyerleri ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Çalışan ve üreten her kadınımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KOCAELİ 14.01.2022, 10:08
Başkan Özlü: "Çalışan ve üreten kadınlarımızın yanında olacağız"

Kadın kursiyerleri ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Çalışan ve üreten her kadınımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, Vezirçiftliği Semt Konağı’nda belediye bünyesinde verilen dikiş nakış eğitimlerine katılan kursiyer kadınları ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özlü’ye AK Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Pınar Yolcu Sekmen de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Özlü, "Kadın elinin değdiği her şey değişiyor ve güzelleşiyor. Bizler de Başiskele Belediyesi olarak ilçemizdeki hamarat kadınların aile ekonomisine katkı sunmaları için yaptıkları birbirinden değerli eserleri hizmete açtığımız BAŞKEM mağazası ile tüketiciyle direkt buluşturuyoruz. Göreve geldiğimizde söz verip de yaptığımız en güzel işlerden biri olan bu mağazamızda hiçbir komisyon almadan sosyal sorumluluk bilinciyle çalışkan kadınlarımızın aile bütçelerine destek veriyoruz. Çalışan ve üreten her kadınımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"2022 yılını kadın ve aile yılı ilan ettik"

Kadınlara ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Özlü, "Bu yüzden bu 2022 yılını "kadın ve aile yılı" olarak ilan ettik. Bu yıl kadınlarımıza yaptığımız yatırım ve hizmetlerimizi daha fazla arttıracağız. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’mizi geçen yılın sonunda hizmete açtık. Kadınlarımızın kendilerini evlerinde hissedebilecekleri kadar sıcak ve güzel bir ortamda kadın ve aileye dair her türlü hizmetlerimiz verilmeye başlandı. Psikolojik ve hukuki danışmanlık, diyetisyenlik ve sağlık hizmetleri, her türlü kadına yönelik eğitimler, seminerler ücretsiz olarak verilmeye başlandı. İlçemizdeki tüm kadınlarımızı bu güzel hizmetlerimizden faydalanmaları için Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’mize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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