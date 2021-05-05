Başkan Kocaman’dan sahur mesaisi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sahur vakti asfalt çalışması yapan işçileri yalnız bırakmadı.

Kartepe Belediyesi, tam kapanma sürecinde hız kazandırdığı çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın da bizzat eşlik ederek yakından takip ettiği çalışmalar ilçenin pek çok noktasında eş zamanlı olarak devam ediyor. Uzunçiftlik Mahallesi’nde 300 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Koç, 200 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Yiğitalp ve 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Akkuş Sokak’taki asfalt çalışmaları sahur saatine kadar devam etti. Başkan Kocaman’da asfalt serim makinesi kullanarak çalışanlara destek oldu.

Kartepe’de planlı bir program dahilinde ihtiyaç olan tüm sokaklara girileceğini ifade eden Başkan Kocaman, “Ekiplerimizle birlikte alt temel malzeme serim çalışmalarımızı bitirdiğimiz birçok farklı noktada asfalt serim çalışmalarımızı da tamamladık. Kartepe’de girmeyeceğimiz sokak kalmayacak. Tüm çalışma arkadaşlarımızın eline koluna sağlık. Derdimiz evlatlarımıza en güzel Kartepe’yi miras bırakmak” dedi.