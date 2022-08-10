Başkan Kocaman, hacılar ile bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe’den kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getiren hemşehrilerini ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kutsal topraklara giderek hacı olan vatandaşları ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunuyor. Bu yıl kutsal topraklara giden Körfezli vatandaşları ziyaret eden Başkan Kocaman, ‘Allah kabul etsin’ dileğini ilettikten sonra hemşehrilerinden manevi duygularını ve hac deneyimlerini dinledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ile birlikte; İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ’ı, Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan Şahin, Şevkatiye Mahallesi sakinlerinden Cemil Yıldız ve Cemal Batu, Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Ümmet Balaban’ı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kenek’i, Şirinsulhiye Mahallesi sakinlerinden Ahmet Tosuner’i, Balaban Mahallesi sakinlerinden Şükrü Yıldırım’ı ziyaret etti.