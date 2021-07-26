Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı devam eden ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediyesi ek hizmet binası 2 bin 405 metrekare alanda hızla devam ediyor. Ek hizmet binasında fen işleri, temizlik işleri, işletme ve park bahçeler müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınacak. Aynı zamanda ek hizmet binasının 40.000 metrekare açık alanı bulunuyor. Binada toplantı salonları, teknik ofisler (müdür, personel ve saha amirleri çalışma odaları), bilgi işlem odası, işyeri hekimi odası, mutfaklar, depolar, çevre koruma birimi, atölye, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, arşiv, zabıta ve malzeme odası yer alacak.

Merkezden yönetim

Ek hizmet binasında inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Fen işleri, temizlik işleri, işletme ve park bahçeler müdürlüklerimizi bir araya getireceğimiz ve daha etkin şekilde hizmetlerin sunulmasını sağlayacağımız binamızın devam eden çalışmalarını inceledik. Araç bakımı için kullanılacak olan kademe birim ile de araçların bakımını hızlı ve ekonomik bir şekilde yapacağız. Yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz. Burada yer alacak olan müdürlüklerin tek noktada toplanmasıyla daha hızlı koordinasyon sağlanarak, daha verimli hizmet sunulmasını hedeflemekteyiz" dedi.