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Başkan Kocaman çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

KOCAELİ 09.08.2021, 09:32
Başkan Kocaman çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kocaman, Ataşehir Mahallesi’nde bulunan parklarda eskiyen oyun gruplarına yapılan tamir, tadilat, boyama işlemi çalışmalarını takip etti. Çocuklar için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kocaman, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından Kartepe’mizde bulunan parklarımızın oyun gruplarını, peyzaj ve çevre düzenlemelerini tamamlıyoruz. Çocuklarımızın oyun alanlarını ve hemşehrilerimizin vakit geçirebileceği alanları güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.
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