Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmışt
Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
KOCAELİ 09.08.2021, 09:32
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Kocaman, Ataşehir Mahallesi’nde bulunan parklarda eskiyen oyun gruplarına yapılan tamir, tadilat, boyama işlemi çalışmalarını takip etti. Çocuklar için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kocaman, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından Kartepe’mizde bulunan parklarımızın oyun gruplarını, peyzaj ve çevre düzenlemelerini tamamlıyoruz. Çocuklarımızın oyun alanlarını ve hemşehrilerimizin vakit geçirebileceği alanları güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.