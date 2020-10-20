Başkan Hürriyet’ten muhtarlara pastalı kutlama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, MUHTARLAR GÜNÜ SEBEBİYLE İZMİT MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI KADİR KIZIL VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ MAKAMINDA AĞIRLARKEN, MUHTARLAR KENDİLERİ İÇİN HAZIRLANAN PASTAYI KESTİ.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, makamında ağırladığı muhtarların gününü pasta keserek kutladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1829’dan günümüze 191 yıllık bir geçmişe sahip olan Muhtarlar Günü kapsamında İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Muhtarlar Günü nedeniyle Başkan Kadir Kızıl ve yönetim kurulu üyeleri kendileri için hazırlanan pastayı keserken, Başkan Hürriyet muhtarlar adına Kadir Kızıl’a, Atatürk portresi hediye etti. Başkan Hürriyet, muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarların yerel hizmetlerin lokomotifleri olduğunu söyledi.
Hürriyet, mahallelerin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen muhtarlara emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.
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