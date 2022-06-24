Başkan Hürriyet, Ekolojik Yaşam Bahçesinde uzmanlardan bilgi aldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ekolojik Yaşam Bahçesi ve Lavanta Parkı’nda incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarımsal üretime ve istihdama katkı sağlayacak olan Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde uzmanlardan bilgi aldı. Başkan Hürriyet’e başkan Yardımcısı Emirşah Torun ile park ve bahçeler müdürü Ümit Uçar eşlik etti. Çalışmalarda sona gelen Lavanta Bahçesi, vatandaşların şehir stresinden uzaklaşarak nefes alabileceği yeni sosyal alan olacak. Ekolojik Yaşam Bahçesi, özellikle öğrencilerin pratik uygulamalar ile üretim konusunda deneyim sahibi olmaları açısından büyük önem taşıyacak. İzmit’in yeşillendirilmesi ve güzelleştirilmesinde belediyenin kendi üretimi olan bitkilerin bulunduğu üretim serasını da içinde barındıran Ekolojik Yaşam Bahçesi, Lavanta Bahçesi ile birlikte entegre bir şekilde halkın nefes alabileceği doğa ile iç içe bir dinlenme alanı olacak.

İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi’nde kullanılan güneş enerjili led aydınlatma sistemleri hareket algılayıcı sensörlerin bulunduğu aydınlatma direkleriyle birlikte yolda kimse yokken yüzde 70 aydınlatma sağlıyor. Bir araç veya bir vatandaşın geçtiği sırada ise yüzde 100 enerji verilerek sokak tamamen aydınlatılıyor. Normal olarak kullanıldığında da büyük bir tasarrufu olan güneş enerjisinin böylelikle daha da tasarruflu kullanılmasıyla güneş olmasa da 24 saat enerji depolanması sağlanıyor.