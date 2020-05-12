Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”

KOCAELİ’DE YENİ YAPILACAK YATIRIMLAR VE DEVAM EDEN PROJELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, “ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ. DURMAK YOK HİZMETE DEVAM” DEDİ.

Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”

KOCAELİ’DE YENİ YAPILACAK YATIRIMLAR VE DEVAM EDEN PROJELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, “ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ. DURMAK YOK HİZMETE DEVAM” DEDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 14:07
6 Okunma
Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”

Kocaeli’de yeni yapılacak yatırımlar ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Üretmeye devam edeceğiz. Durmak yok hizmete devam” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Yol, Köprü, Etüt ve Proje Şube Müdürü Derya Bilgir’in hazır bulunduğu toplantıda, kent genelinde yapılacak projelerle alakalı detaylı bir sunum aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin tamamında hayata geçecek projelerimiz üzerinde çalıştık. Vatandaşlarımızın beklentilerine dönük çalışmaları bir bir hayata geçirirken, önümüzdeki süreçte yapılacak projelere de yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Projelerin arkasında yoğun bir emeğin olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “İnsanımızın hizmetine sunacağımız projelerin oluşmasında büyük bir gayret var. Yoğun bir mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Üretmeye devam edeceğiz. Yeni projelerle ve çalışmalarla halkın karşısına çıkacağız. Bizler bu anlayışla çalışıyor ve Kocaeli’nin her ilçesini eserlerimizle donatıyoruz. Bizim asli işimiz milletimize hizmettir ve bunu asla unutmuyoruz. Samimiyetle çalışırken, hizmetkarı olduğumuz vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kocaeli’de bizler de bu hizmetlerin destekçisi ve üreteni olacağız. Diğer bir taraftan da halkımızın gönlünde kalmaya devam ederken, hayata geçirdiğimiz her projeyle yaşama değer katmaya çalışıyoruz. Şunu söylemem gerekir ki ekibimizle birlikte büyük bir emek ortaya koyuyoruz. Bu hizmetleri yapma fırsatı veren tüm hemşehrilerime de bir kez daha çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti
Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı
Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı
Kocaeli’de işçilere korona virüs taraması yapılıyor
Kocaeli’de işçilere korona virüs taraması yapılıyor
Gebze’de yol bakım onarım çalışmaları sürüyor
Gebze’de yol bakım onarım çalışmaları sürüyor
Körfez’e yeni bir pazar alanı
Körfez’e yeni bir pazar alanı
İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor
Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor
İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri
İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri
Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi
Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi
İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti
İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti
Tramvay ve otobüs saatlerine Ramazan ayı düzenlemesi
Tramvay ve otobüs saatlerine Ramazan ayı düzenlemesi
Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi
Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi
Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor
Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor
Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor
Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor
Aralarında para toplayan esnaf 165 gıda kolisi dağıttı
Aralarında para toplayan esnaf 165 gıda kolisi dağıttı
Büyükşehir zabıtasından marketlere denetim
Büyükşehir zabıtasından marketlere denetim
Başkan Büyükgöz’den gazi çocuklarına hediye
Başkan Büyükgöz’den gazi çocuklarına hediye
23 Nisan’ı en güzel resme aktaran Körfezli öğrenciler ödüllendirildi
23 Nisan’ı en güzel resme aktaran Körfezli öğrenciler ödüllendirildi

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim