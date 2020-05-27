Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi

ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, “MİLLETİMİZE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BU SIKINTILI GÜNLERDE DE EN GÜZEL ŞEKİLDE HİZMET ETMENİN, HİZMET GÖTÜRMENİN ÇABASI İÇİNDEYİZ” DEDİ.

Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi

ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, “MİLLETİMİZE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BU SIKINTILI GÜNLERDE DE EN GÜZEL ŞEKİLDE HİZMET ETMENİN, HİZMET GÖTÜRMENİN ÇABASI İÇİNDEYİZ” DEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:35
7 Okunma
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi

Üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Milletimize her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içindeyiz” dedi.

Koaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen İzmit Mehmetli Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üst yapı çalışmalarını inceleyen ve bölgede yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bazen çok çok büyük yatırımlar yaparsınız, ama onlar fark edilmez. Yerin altında içinden araba geçecek büyüklükte borular döşersiniz onlar yerin altında olduğu için de fark edilemez. Ama bir de bazı hizmetleri vardır ki insanların gündelik yaşamını çok etkiliyordur. Mesela sular kesilmediği zaman ya da bir bölgede sel basmadığı zaman o alt yapının eksikliği hissedilmez. Bazı hizmetler varken fark edilmez. O hizmetler mesela altyapı hizmetleridir. Şu anda bu caddemizi sel basmıyorsa o sıkıntıyı fark etmezsiniz. Burada çamur yoksa o sıkıntıyı fark etmezsiniz. Ama bir de diğer hizmetler vardır. O hizmetler insanların yaşamını kolaylaştıran hizmetlerdir” dedi.

Bağdat Caddesi asfalt serimi sırasında gördüğü bir logar kapağını işaret eden Başkan Büyükakın, “Her geçtiğinde onun çıkardığı ses orada yaşayan vatandaşımızı rahatsız eder. Belki görünen veya çok göze gelen bir şey değildir. Ancak çok küçücük bir şey olmasına rağmen o sorunun ortadan kaldırılması çok farklı bir memnuniyet oluşturur. Mesela SEKA Tüneli’nin üzerindeki küp taşların kaldırılması gibi. Üçyol’daki küp taşların kaldırılması konusu da vardı. Bölgedeki hem esnafımız hem de orada oturan vatandaşımız bize sürekli bu küp taşların üstünden arabalar geçerken çıkarttığı ses ve toz bizi rahatsız ediyor. Bunları değiştirin diyorlardı. Vatandaşımızın talebini yerine getirerek değiştirdik. Yine SEKA Tüneli’nin üstündeki Orduevi ve Gültepe’nin olduğu iki bölgede yaptığımız çalışmayla da orada yaşamını sürdüren insanımızın mutlu olmasını sağladık” diye konuştu.

“Küçük işlerle büyük yatırımlar arasında büyük bir ölçek farkı var” diyerek açıklamalarına devam eden Büyükakın, “Bir taraftan altyapı yatırımı yap, öbür taraftan üst yapı yatırımı yap, viyadük yap, battı çıktı yap ama öbür taraftan da logar kapağıyla ilgilenmek çok büyük ölçek farkının oluşmasına neden oluyor. Bunlar idaresi çok zor işlerdir. Bunun için de ayrı ekip oluşturdu arkadaşlarımız. Gündelik yaşamı kolaylaştıran hizmetler için de ayrı bir efor sarf ediyoruz. Bunun için de organize olduk. İnşallah orada da çok daha iyi olması için “Çek İlet” isimli bir program geliştirdik” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim